الصحة العالمية: 80% من البنية التحتية في غزة دُمرت ويستغرق إعادتها 13 عاما بتكلفة مليارات الدولارات

قال الدكتور اياديل ساباربيكوف رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن 70 - 80 % من البنية التحتية في غزة قد تم تدميرها بالكامل، حيث لا يوجد في قطاع غزة بأكملة سوي 13 مستشفى تعمل بشكل غير منتظم، ولديها نقصا حادا في الأدوات والإمكانيات الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لعرض مستجدات الأمور في قطاع غزة.

وأكد ساباربيكوف أنه لإعادة إعمار غزة مرة أخري كما كانت يحتاج ذلك الي مليارات الدولارات، ويستغرق ذلك حوالي 13 عاما.