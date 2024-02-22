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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا: فوضى بمجلس العموم بسبب تصويت بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس

د ب أ
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 6:58 ص | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 6:59 ص

أثار تصويت بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مشاهد فوضوية في مجلس العموم البريطاني حيث انسحب الحزب الوطني الاسكتلندي من المجلس، كما رفض أعضاء حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك الإدلاء بأصواتهم.

وحدثت الفوضى بعدما سمح ليندسي هويل رئيس المجلس بشكل مثير للجدل لحزبي العمال والمحافظين باقتراح تغييرات على دعوة الحزب الوطني الاسكتلندي لوقف لإطلاق النار في غزة.

وعلى الرغم من أن الخلافات بين الأحزاب الثلاثة هامشية- حيث ترغب الأحزاب الثلاثة في إنهاء القتال ولكن مع تطبيق تحذيرات مختلفة - إلا أن بعض أعضاء المجلس كانوا غاضبين من التحول الإجرائي الذي اعتبروا أنه لصالح حزب العمال، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.


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