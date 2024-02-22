هل تحرم الإصابة صلاح من اللحاق للتتويج بلقبه الثامن مع ليفربول؟

يعيش محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب إصابته حالة من الترقب لمعرفة موقفه من المشاركة في مباراة فريقه الحاسمة أمام تشيلسي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزي.

يستضيف ستاد (ويمبلي) يوم الأحد المقبل الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي في قمة نارية تجمع الغريمين بلقاء ينتظر عشاق اللعبة مشاهدتها.

لم يتحدد حتى هذه اللحظة موقف صلاح ودرجة تعافيه للتواجد مع ليفربول في نهائي كأس الرابطة بعد تجدد إصابته بالعضلة الخلفية والتي كان تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، على الرغم من مشاركته مع ليفربول في المباراة الماضية أمام برنتفورد وتسجيله هدفًا وصناعة آخر.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لم يصرح صحفيًا عن حجم إصابة صلاح قبل أن يتأكد الجميع غياب اللاعب عن مباراة الريدز أمام لوتون تاون والتي أقيمت أمس الأربعاء وفاز بها الليفر بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ولعب ليفربول مباراة لوتون تاون في غياب 8 لاعبين هم أليسون بيكر - ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

التقارير الإنجليزية تلمح لقوة عودة صلاح لقيادة هجوم ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة وأن الجهاز الطبي للريدز فضل إراحة اللاعب عن المشاركة في مباراة لوتون تاون حتى يكون جاهزًا للمواجهة المرتقبة أمام البلوز.

ويحلم صلاح التتويج بلقبه الثامن مع ليفربول وحمل كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثانية بعد أن توج مع الريدز بـ لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية وكأس الدرع الخيرية.