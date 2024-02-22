مصرع تاجر مخدرات بسوهاج بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقي تاجر تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بسوهاج مصرعه، بعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع الأجهزة الأمنية أثناء محاولة ضبطه من خلال استهدافه عن طريق حملة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 كيلوات من مخدر الشابو، وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، وطبنجتين وخزينتين و5 طلقات من ذات العيار، ودراجة نارية بدون لوحات وميزان حساس وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وجاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، حيث تم استهداف المتحرى عنه، وتم ضبطه متلبسًا بالحرز والحيازة.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمعروف عنه جلب المواد المخدرة المتنوعة بدائرة مركز البلينا، بجلب كمية من المخدر والأسلحة تمهيدا لترويجها.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مركز شرطة البلينا عن قيام العنصر الخطر بجلب كمية من مخدر الشابو تمهيدا لبيعها.

وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من استهداف المتحرى عنه، وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية مما حدا القوات مبادلته إطلاق النار، حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وعثر على المتحرى عنه جثة هامدة بحوزته "6 كيلوات من مخدر الشابو بندقية وخزينتين و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة، وخزينتين و5 طلقات"، وذلك بمسكنه وتم ضبط مبلغ مالي 245000 جنيه، وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.

وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الاستهداف، والتحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة، وتم نقل الجثة لمشرحة جرجا العام، وتمشيط المنطقة المحيطة بالاستهداف، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.