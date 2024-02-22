أرتيتا يتحسر على الخسارة القاتلة لأرسنال في أبطال أوروبا

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تحسر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على خسارة فريقه القاتلة 1-0 أمام فريق بورتو البرتغالي.

وتعرض أرسنال لخسارة قاتلة خارج ملعبه أمام بورتو أمس الأربعاء بنتيجة 1-0 بهدف جاء في الدقيقة 94، باللقاء الذي جمع الفريقان ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مدرب أرسنال صرح لإحدى الشبكات الإنجليزية:" لم نتعامل بالطريقة الصحيحة للفوز بالمباراة، كان علينا أن نكون أفضل عن ما ظهرنا به".

أضاف:" علينا الانتصار في مباراة العودة على ملعب الإمارات إذا أردنا التواجد بالدور ربع النهائي للبطولة".

أكمل:" الفريق افتقد الحدة وتهديد الخصم خاصة في الثلث الأخير، كان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل".

أتم:" سنتعلم ما حدث في مباراة العودة ونحضر أنفسنا بالشكل الجيد من أجل التأهل".