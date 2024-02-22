 أرتيتا يتحسر على الخسارة القاتلة لأرسنال في أبطال أوروبا - بوابة الشروق
الخميس 22 فبراير 2024 4:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أرتيتا يتحسر على الخسارة القاتلة لأرسنال في أبطال أوروبا

محمود عيسى
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 4:21 ص | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 4:21 ص

تحسر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على خسارة فريقه القاتلة 1-0 أمام فريق بورتو البرتغالي.

وتعرض أرسنال لخسارة قاتلة خارج ملعبه أمام بورتو أمس الأربعاء بنتيجة 1-0 بهدف جاء في الدقيقة 94، باللقاء الذي جمع الفريقان ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مدرب أرسنال صرح لإحدى الشبكات الإنجليزية:" لم نتعامل بالطريقة الصحيحة للفوز بالمباراة، كان علينا أن نكون أفضل عن ما ظهرنا به".

أضاف:" علينا الانتصار في مباراة العودة على ملعب الإمارات إذا أردنا التواجد بالدور ربع النهائي للبطولة".

أكمل:" الفريق افتقد الحدة وتهديد الخصم خاصة في الثلث الأخير، كان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل".

أتم:" سنتعلم ما حدث في مباراة العودة ونحضر أنفسنا بالشكل الجيد من أجل التأهل".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك