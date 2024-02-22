وزارة صحة غزة: استشهاد 97 فلسطينيا خلال غارات إسرائيلية في غزة

استشهد 97 فلسطينيا على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، اليوم الخميس.



وقالت الوزارة في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إن ما يقارب 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب ما يقارب 132 آخرين بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.



وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 29410، فيما أصيب 69465 منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضحت الوزارة بأن عددا من الضحايا الفلسطينيين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات العامة بسبب منع السلطات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن الطيران الحربي والآليات المدفعية واصلت شن سلسلة هجمات على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.



من جهتها، زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الفرقة 162 واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية، عملياتها الهجومية في منطقة الزيتون بموازاة عمل الفرقة 98 حيث تم القضاء على عدد من المسلحين وتدمير البنى التحتية في مدينة خان يونس.



وأشارت الإذاعة إلى تدمير مقاتلات الذراع البحرية عدد من الزوارق التابعة لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي جنوب قطاع غزة، وفق زعمها.