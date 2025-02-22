النائب أيمن أبو العلا يطالب بتشديد الرقابة على الأغذية مجهولة المصدر

استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والصحة، بشأن تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية التي تنتشر بشكل كبير خلال شهر رمضان، مثل العصائر المصنعة والمخللات وغيرها.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة حرة» عبر شاشة «الشمس»، إن الكثير من هذه المنتجات يتم إنتاجها في مصانع مجهولة وغير مرخصة، وتشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وكشف عن تلقيه عدة شكاوى، وبخاصة من المناطق الريفية حول وجود منتجات غير مصرح بها ومجهولة المصدر، قائلا إن «هناك في الأسواق بعض المنتجات غير المراقبة تشكل خطرا على صحة المواطن، سواء عصائر في منتهى الخطورة، أو أنواع مربات وزبادي للأسف الشديد غير مراقبة».

وأوضح أن الهدف من طلب الإحاطة يكمن في حث الحكومة على تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والمشروبات في الأسواق، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة التأكد من وجود تصريح من وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء على أي منتج يشترونه.

وأوضح أن الحكومة لن تستطيع مراقبة كل الأسواق بشكل كامل، مشددا على ضرورة أن يتحلى المواطن بالوعي الكافي، لا سيما وأن هناك مناطق ريفية تحتوي على نقاط بيع يصعب الوصول إليها ومراقبتها.

ولفت إلى أن هناك مصانع تعمل دون أي تصاريح أو رقابة، وتنتج عصائر تدخل الأسواق دون أي معلومات عن مصدرها.