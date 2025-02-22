الزمالك يصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض لقاء الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها المدرب العديد من الأمور الفنية ومنح اللاعبين بعض التعليمات الأخيرة قبل المباراة.