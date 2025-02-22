إعلام فلسطيني: حماس ستسلم الأسير هشام السيد في مدينة غزة دون مراسم

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر قيادي في كتائب القسام، قوله، إن «الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات، لأنه فلسطيني من الداخل، مع أنه خدم بصفوفه».

وكشف المصدر، أنه «سيتم تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد في مدينة غزة من دون مراسم، وذلك احتراما لفلسطينيي الداخل».

وأكد القيادي في القسام، أن «حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني».

ويبلغ هشام السيد (36 عاما)، وهو مواطن عربي من مواليد النقب، تفيد عائلته أنه يعاني من مرض انفصام الشخصية.

واحتجزت حركة حماس هشام شعبان السيد في أبريل 2015، حيث عبر بشكل مستقل الحدود مع قطاع غزة عبر بساتين كيبوتس إيرز.

وفي البداية، أُعلن أنه مفقود ولم تعلم عائلته ماذا حدث له، حتى ظهرت مقاطع صورتها كاميرات المراقبة على السياج الفاصل تُظهر تسلله إلى أراضي القطاع.

وخلال عام 2022، أعلنت حماس تدهور الحالة الصحية لهشام السيد، ونشرت مقطع فيديو يوثق حالته.

ولم تحاول أسرته ممارسة الضغط العلني خلال السنوات الماضية للإفراج عنه، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، فشلت كل جهود إبرام صفقة للإفراج عنه مقابل سجناء أمنيين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأُدرج اسمه تحت عنوان الأسرى المنسيين في قطاع غزة.