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وقع البنك التجارى الدولى – مصر (CIB) اتفاقية تمويل بقيمة 1٫8 مليار جنيه مصرى مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (CRC)، التابعة لمجموعة درة، لتمويل أعمال تنفيذ مشروع «سولانا» فى زايد الجديدة بالقاهرة، مما يعزز الشراكة بين المؤسستين ويدعم التنمية العمرانية فى مصر.



أكد عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى فى CIB، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى وثقته فى مجموعة درة كشريك استراتيجى قادر على تنفيذ مشاريع تساهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد درة، رئيس مجلس إدارة CRC، عن سعادته بهذا التعاون، مشيدًا بجودة الخدمات التى يقدمها CIB ومؤكدًا على أهمية هذه الشراكة فى تحقيق نمو مستدام فى القطاع العقارى.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام البنك التجارى الدولى – مصر بدعم قطاع التشييد والبناء فى مصر، وتأكيدًا على ثقته فى قدرة مجموعة درة على تنفيذ مشروعات كبرى تسهم فى النمو الاقتصادى وتعزز التنمية العمرانية المستدامة.