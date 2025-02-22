ضبط 14 متهما بالنصب على المواطنين في دمياط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 14 متهمًا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، في محافظة دمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن هذه الشركات استولت على مبالغ مالية من الضحايا، وروّجت لنشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بنطاق محافظة دمياط.

وضُبط بحوزة المتهمين، "جوازات سفر، وصور ضوئية لها، وعدد من عقود العمل، والاستمارات، والإقرارات الخاصة براغبي السفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وأختام خاصة بالشركات، ومبالغ مالية، وأجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة، حيث تبين بفحصها الفني احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.