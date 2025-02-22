«إعمار مصر» تعتزم زيادة مساحة أراضى الشراكة مع «ميدار» إلى 1500 فدان

تعتزم شركة إعمار مصر زيادة محفظة الأراضى التى يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة «ميدار» إلى ١٥٠٠ فدان بغرض تطوير ثلاثة مشروعات عمرانية متكاملة بنظام المشاركة، بحسب مصادر تحدث لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أحد المصادر قال إن الشركة الإماراتية اتفقت مع ميدار المالك والمطور العام لمدينة «مدى» على تطوير ١٥٠٠ فدان بواقع ٥٠٠ فدان لكل مشروع، وقعت الشركة على عقود المشروع الأول على أن تستكمل التوقيع على المساحات المتبقية على مرحلتين بواقع ٥٠٠ فدان لكل مرحلة مع زيادة قيمة التعاقد بنسب متفق عليها بين الطرفين.

ووقعت «إعمار مصر» مع ميدار أول مشروع للشراكة باستثمارات ١٠٠ مليار جنيه لتطوير ٥٠٠ فدان، كمرحلة أولى، وأعلن محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية عن خطة الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر إلى ٢٥ مليار دولار خلال ثلاثة سنوات مقابل ١٨ مليار دولار حاليا.

وتقع الأراضى ضمن مدينة (مدى) البالغ مساحتها 5800 فدان شرق القاهرة وتمّ إطلاقها فى أبريل 2024 من قِبل شركة ميدار.

وأعلنت ميدار عن إطلاق مشروع «مدى» فى عام 2024، ويستهدف استيعاب 500 ألف نسمة، باستثمارات من المتوقع أن تصل إلى 14 مليار دولار.

أضافت المصادر أن المشروع بمراحله الثلاثة سيكون مدينة متكاملة يغلب عليه الطابع الترفيهى (سكنى إدارى فندقى تجارى ترفيهى) وذلك بنظام المشاركة فى الإيرادات مع «ميدار» باستثمارات تقارب 350 مليار جنيه، والمتوقع التعاقد على المرحلتين خلال عام.

تأسست «ميدار» عام 2006 كمطور عام لمحفظة أراض مساحتها حوالى 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة قرب العاصمة الإدارية، ويضم هيكل المساهمين 5 كيانات حكومية، منها بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، وبنك الاستثمار القومى. وفقا للموقع الإلكترونى للشركة التى تعد المؤسس والمطور العام لمدينة «مستقبل سيتى» ومدينة «مدى».

وتأسست «إعمار مصر للتنمية» عام 2005 وتمتلك محفظة تضم 6 مشروعات سكنية وسياحية تتوزع ما بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى يعد «مراسى» من أهم مشروعات الشركة فى مصر والذى يقع على أكثر من 1500 فدان فى منطقة سيدى عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، وكذلك مشروع «أب تاون كايرو» الذى يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع فى القاهرة وهو أول مشروعات الشركة فى السوق المصرية.