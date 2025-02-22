أسوشيتد برس: البيت الأبيض وأوكرانيا يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة

حقق البيت الأبيض وأوكرانيا، تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا ويعزز العلاقة طويلة الأجل بين كييف وواشنطن، حسبما أفاد مصدر مطلع.

ويأتي هذا التقدم في المحادثات بعد التصاعد الحاد في التصريحات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي هذا الأسبوع بسبب خلافاتهما حول هذا الأمر.

وقال زيلنسكي، إنه رفض التوقيع على اتفاق قدمه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال زيارة إلى كييف الأسبوع الماضي، كما رفض الرئيس الأوكراني الاتفاق مجددا بعد أيام خلال اجتماع في ميونخ مع نائب الرئيس جيه دي فانس لأن العرض الأمريكي لم يشمل ضمانات أمنية.

وجدد ترامب يوم الجمعة انتقاداته لطريقة تعامل زيلنسكي مع الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام واتهم الأوكرانيين بإهدار وقت وزير الخزانة بيسنت.

لكن مصدرا مطلعا قال إن الجانبين حققا تقدما كبيرا خلال زيارة قام بها الليفتنانت جنرال المتقاعد كيث كيلوج، مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا واستغرقت ثلاثة أيام إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري.