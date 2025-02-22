البنك الأهلي المصري يمنح 80 مليون دولار خطابات ضمان لصالح «المقاولون العرب»

وافق البنك الأهلى المصرى على إصدار خطابات ضمان بقيمة ٨٠ مليون دولار لصالح شركة المقاولون العرب، بحسب مصادر تحدث لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وبحسب تصريحات المصادر فإن خطابات الضمان تمثل ٢٠٪ من عقد إسناد بقيمة ٤١٨ مليون دولار لصالح المقاولون العرب بالتعاقد مع روساتوم الروسية المقاول لمشروع محطة الضبعة النووى.

تعد محطة الضبعة للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية فى مصر يتم بناؤها فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالى 300 كم شمال غرب القاهرة، وتضم المحطة أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا.

وفى أغسطس الماضى تعاقدت شركة المقاولون العرب مع شركة روساتوم الروسية المقاول العام لمشروع محطة الضبعة النووية لإنشاء حاجزى أمواج بطول إجمالى حوالى 3 كيلومترات، وحوض ترسيب بمساحة مليون متر مربع، بالإضافة إلى مرافق حماية الحياة البحرية، ومن أبرز مكوناته حاجز أمواج عملاق بطول يصل إلى 1650 مترا، وارتفاع يصل إلى 10.20 متر تقريبا، وعمق يصل إلى 21 م تقريبا

ووقعت مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار.

وتجاوزت قيمة التعاقدات التى قدمتها «روساتوم» للشركات المصرية فى مشروع محطة الضبعة 1.2 مليار دولار.