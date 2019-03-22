أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 7ر0% على أساس سنوي في فبراير الماضي وسط زيادات طفيفة في تكاليف الطاقة.

ومثلت هذه القراءة زيادة للشهر السادس والعشرين على التوالي، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، لكن المعدل تباطأ من ارتفاع بلغ 8ر0% في يناير ليظل بعيدا عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان قبل ست سنوات.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 3ر101 نقطة مئوية، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

وفي يناير الماضي، خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم في العام المالي الجاري للربع الرابع على التوالي.

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 8ر0% للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس، بعد أن تم تعديله من نسبة زيادة متوقعة بـ 0.9% التي قُدرت في أكتوبر.

ولا يتوقع البنك أن يتحقق المعدل المستهدف للتضخم البالغ 2% حتى في العام المالي 2020.

ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 4ر1%.