متحدثة أوروبا: الاتحاد الأوروبي لن يخطو على خُطى ترامب بشأن الجولان

قالت مايا كوسيانتشيتش المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موجيريني اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتبع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، على موقعها الإلكتروني، أن سوريا، وروسيا، وإيران وتركيا شجبوا إعلان ترامب "المفاجئ"، محذرين من أن من شأنه زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت كوسيانتشيتش، في تصريح نقلته عدة وسائل إخبارية: "الاتحاد الأوروبي، وفقا للقانون الدولي، لن يعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها في يوليو من عام 1967؛ بما فيها مرتفعات الجولان، كما لن يعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية".

وتأتي تصريحات المسئولة الأوروبية في الوقت الذين أدانت فيه سوريا وحلفتيها روسيا وإيران تصريح ترامب.

جدير بالذكر أن ترامب كتب أمس عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية، وأمنية حيوية لإسرائيل، والاستقرار الإقليمي".