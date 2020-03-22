مقترح برلماني بفرض حظر تجول لمواجهة فيروس كورونا

وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، مقترحًا برلمانيًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتقديمه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإصدار قرار حكومي بفرض حظر تجول، للحد من حركة المواطنين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت النائبة: "لجأت الكثير من البلدان في إطار خطتها الحكومية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلي لمنع أية تجمعات تعمل على زيادة عد المصابين والوفيات، ففرضت إسبانيا وفرنسا حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشارالفيروس بصورة كبيرة بين مواطنيها، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الولايات الأمريكية نفس القرار، وبعض الدول العربية اتخذت هذا القرار مثل الأردن والعراق والكويت".

وأردفت نائبة البرلمان، أن قرار حظر التجوال ثبت مدى جدواه في التخفيف من آثار الأزمة في البلدان التي اتخذت هذا القرار، وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين، بالقرارات الحكومية والتعامل معها بنوع من الاستهتار كإقامة الأسواق الشعبية والأفراح، وقيام المقاهي بإغلاق أبوابها على روادها من الداخل، وعدم البقاء في المنازل، أصبح لزامًا اللجوء لهذا القرار، للحفاظ على صحة جموع المواطنين.