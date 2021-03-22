

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، إعطاء 81. 7 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.



وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 158 ألفا و 137جرعة في اليوم الواحد.



ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وخمسة اشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.



وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسابيع.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 38ر3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 104 آلاف و942 حالة.



وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وسبعة أسابيع.



ويشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.