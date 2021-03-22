استمرار تراجع الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي

فقدت الليرة التركية نحو 15% من قيمتها أمام الدولار في أعقاب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية شهاب كافجي أوغلو بديلا له يوم السبت الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العملة التركية فقدت خلال الأيام الأخيرة المكاسب التي حققتها منذ تعيين المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي أقبال في نوفمبر الماضي، واقتربت الليرة الآن من أدنى مستوى لها والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأثار قرار إقالة إقبال الذي كان يحاول استعادة مصداقية البنك المركزي المخاوف من العودة إلى خفض أسعار الفائدة في تركيا مجددا.

وكان إقبال يتبنى سياسة رفع أسعار الفائدة؛ بهدف كبح جماح التضخم ودعم العملة التركية. ورفع أقبال سعر الفائدة التركية بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه رئاسة البنك يوم 7 نوفمبر الماضي، في حين أن أردوغان كان يعارض باستمرار رفع أسعار الفائدة باعتباره يعرقل تحسن أداء الاقتصاد.

وجرى تداول الليرة التركية بسعر 0608ر8 ليرة لكل دولار أمريكي في الساعة الثانية عشرة وثماني دقائق ظهرا بتوقيت سنغافورة اليوم الاثنين بعد تراجعها إلى 7074ر8 ليرة لكل دولار في مستهل التعاملات الآسيوية. كما تراجعت الليرة أمام العملات الرئيسية الأخرى مثل الين الياباني واليورو.