 ميقاتي يدعو الأمم المتحدة إلى العمل على وقف خروقات إسرائيل اليومية للبنان - بوابة الشروق
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ميقاتي يدعو الأمم المتحدة إلى العمل على وقف خروقات إسرائيل اليومية للبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 5:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 5:12 م
دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى العمل من أجل وقف "الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية للبنان"، مؤكّداً التزام بلاده بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وأثنى ميقاتي، خلال استقباله اليوم بالسرايا الحكومية قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، على التعاون المستمر بين الجيش وقوات يونيفيل، مشدّداً على "استقرار الوضع في الجنوب".

وشكر ميقاتي، قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) على "جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في أرضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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