ارتفاع أسعار الوقود في الهند

رفعت شركات الوقود الهندية أسعار البيع بالتجزئة اليوم الثلاثاء، مما يؤجج المخاوف من ارتفاع معدل التضخم ويهدد نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن شركة إنديان أويل كورب المحدد الفعلي لأسعار الوقود في البلاد رفعت سعر الديزل (السولار) بمقدار 86. 0 روبية (01. 0 دولار) لكل لتر اليوم في مدينة مومباي، وسعر البنزين بمقدار 84. 0 روبية لكل لتر.

وهذه الزيادة في الأسعار هي الأولى منذ 4 نوفمبر الماضي وتأتي بعد أطول فترة تثبيت لأسعار الوقود في الهند منذ بدء تطبيق نظام المراجعة الدورية لأسعار الوقود في المحطات المملوكة للحكومة عام 2017.

يذكر أن أسعار الوقود ارتفعت في العالم خلال الفترة الحالية في ظل الارتفاع الحاد لسعر النفط الخام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وحظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الخام إلى سلسلة من الزيادات في أسعار تجزئة الوقود في الهند، حيث ستسعى الشركات إلى استعادة الخسائر التي تعرضت لها خلال الشهور الماضية.

كانت شركة آي.سي.آي.سي.آي للاستشارات قد ذكرت في مذكرة في وقت سابق من الشهر الحالي إن شركات الوقود في الهند تحتاج إلى زيادة الأسعار بمقدار 1. 12 روبية لكل لتر بحلول منتصف الشهر الحالي للوصول إلى نقطة التعادل بين سعر الشراء وسعر البيع.