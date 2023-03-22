يبدأ الملك تشارلز الثالث الإثنين المقبل (27 مارس الجاري) زيارة رسمية إلى فرنسا وتستمر حتى 29 مارس الجاري.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تعد الأولى للملك تشارلز الثالث منذ أن أصبح ملكا لبريطانيا على الرغم من أنه لم يتوج رسميا، مضيفة أن هذه الزيارة تأتي في مناخ اجتماعي متوتر في فرنسا، بعد اعتماد إصلاح نظام التقاعد من خلال استخدام المادة 3ر49 حيث لا يزال الغضب شديدا في شوارع البلاد إلى جانب التظاهرات التي تنظم يوميا في عدة مدن.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد وجه دعوة رسمية للملك تشارلز الثالث أثناء حضوره جنازة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.

يذكر أن قصر باكنجهام قد أفاد بأن الملك تشارلز الثالث، والذي سيتم تتويجه رسميا في 6 مايو المقبل، سيتوجه بعد ذلك إلى ألمانيا حتى 31 مارس الجاري.