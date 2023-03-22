جنوب أفريقيا: سنتشاور مع روسيا بشأن مذكرة اعتقال بوتين قبل حضوره إلى قمة بريكس

أكدت جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أنها ستتشاور مع روسيا بشأن مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حضوره إلى قمة بريكس أغسطس المقبل، وفقا لما نشرته قناة " العربيةذ" السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت جنوب أفريقيا قد قالت في وقت سابق، إنها تدرك التزاماتها القانونية إذا زار بوتين جوهانسبرج لحضور قمة بريكس في أغسطس المقبل، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وذكر فينسينت ماجوينيا المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، اليوم الأحد: "نحن، كحكومة، ندرك التزامنا القانوني. ومع ذلك، من الآن وحتى القمة، سنظل منخرطين مع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين".

ومن المتوقع أن يزور بوتين جنوب إفريقيا في أغسطس لحضور قمة البريكس، حيث تعقد البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا محادثات.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.