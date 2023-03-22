الأهلي ينتظر العروض الخارجية لبيع الخماسي الأجنبي

تبحث إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي عن تسويق عدد كبير من لاعبيها الأجانب، قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اتخاذ قرار بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بالاستغناء عن خدماتهم، قبل بداية الموسم الجديد.

واستقرت إدارة الأهلي على بيع 3 لاعبين أجانب متواجدين حاليًا في قائمة الفريق، وهم المالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو والبرازيلي برونو سافيو، بجانب والتر بواليا، المُعار إلى القادسية السعودية، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، الذي انتهت فترة إعارته لفريق أبها السعودي.

وتناقشت إدارة الأهلي مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق في الاجتماع الأخير الذي عُقد يوم السبت الماضي، في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومسئولي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، حول موقف اللاعبين الأجانب في الفريق.

وأبدى كولر عدم حاجته في الموسم القادم، للجناح البرازيلي برونو سافيو، إذ أبدى عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به هذا الموسم مع الفريق، مُشيرًا إلى أنه لا يُمانع رحيل الثنائي بيرسي تاو وأليو ديانج، من أجل تحقيق النادي لاستفادة مالية من صفقة بيعهم، بشرط تعويضهم بلاعبين بنفس القدرات الفنية.