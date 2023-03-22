مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، بأن مجلس النواب يصوت على طرد السفير الإسرائيلي من البلاد، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي والتي وصفتها المملكة بـ"التحريضية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ألقى خطابا في باريس، الأحد، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة: "لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".

وطالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، إسرائيل بـ"التأكيد أن تصريحات وزير المالية لا تمثل موقفها"، مدينا التصريحات التي وصفها بـ"التحريضية لوزير إسرائيلي عنصري".

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي لن تنال منا ونحذر من خطورة هذا الفكر المتطرف".

وأوضح وزير الخارجية الأردني، سنتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات.