لجنة الإسماعيلي تؤجل تمديد عقود اللاعبين لنهاية الموسم

أرجأت اللجنة المؤقتة بنادي الإسماعيلي برئاسة أبوبكر الحديدي، التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحين نهاية الموسم.

وبينهم محمد الشامي وأحمد مدبولي لسببين، أولهما أن الجهاز الفني يرغب في تركيز اللاعبين خلال المباريات المقبلة، أملًا في تحسين النتائج، من أجل البقاء في الدوري الممتاز، والسبب الثاني يتمثل في محاولة اللجنة المؤقتة توفير سيولة مالية حتى يتم منح اللاعبين مقدما ماليا بعد تمديد عقودهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أقنع فيه محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المؤقتة، باهر المحمدي مدافع الفريق بالاستمرار مع الدراويش وعدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وترغب اللجنة المؤقتة في استمرار العناصر الأساسية بالفريق والتعاقد مع لاعبين في الموسم المقبل حتى لايتكرر ماحدث في المواسم الماضية مع الدراويش.