تقرير: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تدخل منحى الأزمات وسط تصاعد التوترات

دخلت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منحى الأزمات بعد أقل من ثلاثة أشهر من عودة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة في إسرائيل.

واستدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوج، أمس الثلاثاء، احتجاجا على قانون إسرائيلي جديد تمت الموافقة عليه لإلغاء "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005 بشأن الانسحاب من قطاع غزة، وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء.

وجاء التوبيخ الأمريكي النادر لواحدة من أقرب الدول الحليفة بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الدولتين.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسئولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القول إنهم كانوا يدركون أنه ستحدث أزمة مع الحكومة الإسرائيلية عند نقطة ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن مخاوف، حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين الدستورية، بما في ذلك ما يتعلق بالمناصب الوزارية التي كان يستعد رئيس الوزراء لمنحها لشركاء بعينهم في الائتلاف اليميني المتطرف.

لكن المسئولين أشاروا إلى أن إدارة بايدن كانت ترغب آنذاك في تجنب المواجهة حتى تعمل مباشرة مع نتنياهو على التصدي لإيران والتوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية.