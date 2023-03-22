انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية، فيديو لفريق طبي وهو يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد يوم أمس.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، أمس الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان، إن زلزالا بشدة 7.7 على سلم ريختر ضرب عدة مناطق من البلاد، فيما جرى رصد هزة أرضية أخف في أفغانستان المجاورة.

وكانت منطقة مظفر آباد في كشمير بباكستان قد شهدت زلزالا مدمرا في سنة 2005 أودى بحياة أكثر من 86 ألف شخص، إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين من الجرحى.