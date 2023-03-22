محامي كهربا: سندفع الغرامة كاملة للزمالك قبل نهاية المدة المحددة

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أكد اشرف عبد العزيز، محامي لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، أن موكله سيدفع غرامة الزمالك قبل المدة المقررة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان فيفا قد وقع عقوبة على كهربا بسبب فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وبالتالي سيدفع للفريق الأبيض فيما يقارب 5 مليون دولار.

وبعد رفع دعوى من قبل نادي الزمالك تقرر أن يقوم كهربا بدفع الغرامة كاملة لعدم تعرضه للإيقاف.

وقال اشرف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية لقناة ام بي سي مصر: «كهربا سيقوم بايداع غرامة الزمالك قبل نهاية المهلة المحددة من قبل الفيفا».

وأضاف: «سيتم ايداع الغرامة في الحساب اللي ارسله الزمالك للفيفا».

ومن المقرر أن يرسل المحامي التونسي وصل دفع الغرامة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.