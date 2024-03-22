السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع انتظام سير العمل بسوق سيارات بياض العرب

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، سوق سيارات بني سويف، بحضور: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف، ومؤمن على زكي رئيس اللجنة المكلفة بإدارة وتشغيل السوق، الذي يعقد كل يوم جمعة بناحية بياض العرب.

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام العمل بالسوق، الذي يفتح أبوابه من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصراً، أثناء شهر رمضان، واطمان على دعم السوق ببعض الخدمات والتجهيزات من تندات وأماكن انتظار؛ للتيسير على المترددين، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق، بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.

وافتتح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مطلع الشهر الجاري، التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل، بعد دعمه ببعض الخدمات الطبية والأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة، ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات، تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ لإدارة وتشغيل المشروع.