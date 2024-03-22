محافظ كفر الشيخ يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة بعد تحريك أسعار الوقود



تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ "الموقف الجديد والموقف القديم"، للاطمئنان على سيّر وانتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة.

واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين بمجمع المواقف، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير ووضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن، والجهات الأخرى المعنية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة على مدار 24 ساعة، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة بكل أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن.

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيه - 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيه - 13.5 جنيه

السولار : 8.25 جنيه - 10 جنيهات

أنبوبة البوتاجاز: 75 جنيها - 100 جنيه.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.