منافسة رباعية إنجليزية على ضم نجم ريال مدريد

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ذكر تقرير صحفي إسباني، أن هناك رغبة من جانب 4 أندية إنجليزية في التعاقد مع البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد

المهاجم الشاب بات اسمه على قائمة المرشحين للرحيل عن الميرنجي لاسيما في ظل الانتقال المنتظر للفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي بالإضافة إلى مانشستر يونايتد ترغب في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عاماً، والذي لعب هذا الموسم 41 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 8 أخرى، خلال 2936 دقائق لعب.

الصحيفة أشارت إلى أن ريال مدريد ربما يكون منفتحاً على فكرة بيع لاعبه البرازيلي حال وصول عرض يضاهي 85 مليون جنيها استرلينيا.