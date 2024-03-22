أوكرانيا: هجمات روسية تتسبب في أضرار بشبكة الكهرباء



ذكرت وزارة الطاقة في كييف، أن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة روسية، تسببت في اتلاف أنظمة توليد ونقل الكهرباء، في العديد من المناطق الأوكرانية، مما تسبب في قطع الكهرباء في بعض المناطق.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في بيان اليوم الجمعة، إن روسيا تحاول "إحداث اضطراب واسع النطاق، في نظام الطاقة في أوكرانيا، بنفس الطريقة، التي حدثت في العام الماضي"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، اليوم الجمعة، على تطبيق /تليجرام/ إن مدينة خاركيف، اصبحت تماما تقريبا بدون كهرباء، بعد أكثر من 15 هجوما، على منشآت الطاقة.

كما تعرضت أيضا البنية التحتية الحيوية للقصف في منطقة "فينيتسا" ومدينة"كريفيي ريه" في منطقة "لفيف" ومدينة"زابوريجيا"، طبقا لبيانات صادرة عن حكام إقليميين، على تطبيق /تليجرام/.

تأتي الهجمات الروسية على مصادر الطاقة الأوكرانية ردا على هجمات شنتها كييف مؤخرا على مصافي نفطية روسية، وعلى منطقة بيلجورود الحدودية الروسية وعلى مطار إنجلز في منطقة فولجا في ساراتوف، على بعد 500 كيلومتر من الحدود.

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين.