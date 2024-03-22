أعلنت الخطوط الجوية الكورية، شركة الطيران الأولى في كوريا الجنوبية، أنها تخطط لإبرام صفقة بقيمة 7ر13 مليار دولار مع شركة إيرباص لشراء 33 وحدة من أحدث طائراتها من سلسلة إيه 350.

وذكرت الشركة إنها ستبرم الصفقة التي تشمل 27 طائرة من طراز A350-1000 وست طائرات من الطراز الأصغر A350-900 لدعم عمليات أسطولها مع خروج الطائرات القديمة من الخدمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

تعتبر طائرة A350-1000 هي الأكبر في سلسلة طائرات إيه 350 وهي تستوعب ما يصل إلى 410 ركاب وتستخدم مواد مركبة متطورة لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بنماذج الجيل السابق المماثلة.