 الإسماعيلي يغادر إلى ليبيا لمواجهة أهلي بني غازي وديا - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يغادر إلى ليبيا لمواجهة أهلي بني غازي وديا

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:15 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 3:15 م

غادرت بعثة فريق الإسماعيلي من مطار برج العرب متوجهة إلى ليبيا لخوض مباراة أهلي بني غازي الودية، ضمن احتفالات الدراويش بمئوية النادي.

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن قد اتفق مع نظيره في نادي أهلي بني غازي الليبي على استغلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري لإقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 18 من الشهر الجاري في أولى احتفالات النادي الإسماعيلي بمئويته التاريخية.

وقرر نادي أهلي بني غازي الاحتفال مع الإسماعيلي بمئويته على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الناديين على هامش الاحتفالية.


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