مدرب فرنسا يتغنى بمودريتش ويكشف سر تألقه رغم تقدم العمر

تغنى ديديه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، كما أنه كشف عن سر تألقه، وذلك من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخبين.

وينتظر منتخب فرنسا مباراة حاسمة أمام كرواتيا، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بهذا الموسم 20242-2025.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «منتخب كرواتيا قوي للغاية، ورغم أن البعض يرى أن معدل أعمار لاعبي الكرواتي مرتفع، إلا أنهم أثبتوا للجميع قدرتهم على المنافسة خلال السنوات الأخيرة».

وتابع: «نجاح منتخب كرواتيا في الوصول إلى الأدوار النهائية في البطولات الكبرى، رغم كبر أعمار لاعبيه، يدل على مدى تماسكهم والخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها».

وأضاف: «وأريد أن أتحدث بصفة خاصة عن لوكا مودريتش لأنه لاعب استثنائي ومؤثر وحاسم رغم تقدمه في العمر».

وأوضح: «مودريتش لا يشارك لمدة 90 دقيقة في جميع المباريات، لكنه يعرف كيف يدير مجهوده داخل الملعب، ويبقى من العناصر الأساسية في ريال مدريد».

وأتم ديشامب: «مودريتش يتحدى الزمن، فهو يعوض تقدم السن بالذكاء والمهارة، وظهر ذلك من خلال حركاته ذكية، وأنه يجيد التمركز في المساحات التي تتيح له صناعة الفارق بتمريراته الحاسمة».