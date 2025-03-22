أمانة الذكاء الاصطناعي بحزب الجبهة الوطنية تناقش استراتيجيتها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي

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حسام ناصر: نسعى لمجتمع متكامل ومواكب للتقدم العلمي ويعزز من جهود التنمية المستدامة

عقدت الأمانة المركزية للذكاء الاصطناعي بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الأول برئاسة المهندس حسام ناصر، في إطار سعي الحزب لتعزيز دوره في مجال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي.

واستعرضت الأمانة، خطتها الاستراتيجية التي أعدها الأعضاء، والتي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحزبي لتعزيز كفاءة الأداء السياسي وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.

كما أكدت الخطة على أهمية رفع مستوى الوعي القومي بالتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل ومواكب للتقدم العلمي، ويعزز من جهود التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

وشدد المهندس حسام ناصر على أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير أساليب الإدارة واتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء السياسي والحزبي.

وأشار إلى أن تبني هذه التقنيات يسهم في تعزيز الوعي القومي ودعم عمليات صنع القرار المستندة إلى تحليل دقيق للبيانات، مما يتيح فهمًا أعمق لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.