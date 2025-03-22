أحمد الشرع يقدم طلبا رسميا لبوتين بتسليم بشار الأسد لمحاكمته في سوريا

كشفت مصادر، اليوم السبت، أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب رسميا نظيره الروسي فلاديمير بوتن بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي السورية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الرئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق في موسكو.

لكن المصادر أكدت أن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخراً أبلغ الشرع أن الأسد لم يودع أموالاً في روسيا.

وحول إمكانية تسليم موسكو بشار الأسد لدمشق، نقلت "رويترز" عن مصدر روسي قوله، إن روسيا لن توافق على تسليم الأسد، مؤكداً أنه لم يُطلب منها ذلك بالأساس.

وخلال زيارة الوفد الروسي لدمشق، طرح مسئولون سوريون احتمالية عودة الأسد إلى سوريا. وخلال لقاء استمر 3 ساعات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال المسئولون السوريون إن عودة الأسد ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات، بحسب أحد المصادر.