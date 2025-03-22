الجيش السوداني يستعيد رئاسة جهاز المخابرات بالخرطوم

قال الجيش السوداني، صباح اليوم السبت، إنه سيطر على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم، ومن بينها البنك المركزي وجهاز المخابرات العامة.

وأفاد مصدر أمني سوداني لفضائية «الجزيرة» بأن «الجيش استعاد رئاسة جهاز المخابرات العامة جنوب القيادة العامة».

وشهدت منطقة وسط الخرطوم معارك عنيفة في اليومين الماضيين، تمكن الجيش فيها من استعادة القصر الجمهوري ومقار حكومية وتعليمية وأبراج ومتاحف بعد سيطرة الدعم السريع عليها لمدة 23 شهرا.

وتعد منطقة وسط الخرطوم أهم مناطق العاصمة، حيث يقع فيها كثير من المقرات الحكومية كالقصر الجمهوري وعدد من الوزارات ومقرات الجيش بالإضافة إلى الجامعات، كما تعتبر من المناطق الأكثر حيوية حيث يقع فيها أكبر أسواق السودان ومحطات النقل العام وكبرى شركات الاتصالات والسيارات.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن العمليات العسكرية ستمضي قدما في كل محاور القتال حتى تحرير آخر شبر.