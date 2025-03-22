شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التفتيشية؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكدت "عازر"، في بيان لها اليوم السبت، تواصل مديرية الصحة بالبحيرة حملاتها الرقابية المشددة على الأسواق والمنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش بمديرية الصحة، بالتعاون مع إدارات الطب البيطري، بنطاق مراكز "الرحمانية، حوش عيسى، ورشيد"، عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى منتجات مجهولة المصدر، والتي تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها بمركز الرحمانية عن ضبط 22 كيلو من "الكعك والبسكويت والبيتي فور"، مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وجرى بمركز حوش عيسى، ضبط 3.5 كيلو من اللحوم الفاسدة، و2.5 كيلو لحم مفروم، و2 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط 11 عبوة مشروب طاقة، و9 زجاجات مشروب منتهية الصلاحية، وتحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لعدم توافر الاشتراطات الصحية.

فيما تم بمركز رشيد ضبط خميرة منتهية الصلاحية و5 كيلوجرامات قراصيا مجهولة المصدر، و204 قطع بسكويت ويفر منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 25 عبوة زيتون مخلل بدون بيانات بوزن 31 كجم.

وأكدت محافظ البحيرة، ضرورة استمرار حملات التفتيش بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية قبل طرحها بالأسواق، مشددةً على تطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.