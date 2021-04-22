وكالة ناسا الأمريكية تعلن نجاح إنتاج الأكسجين النقي على كوكب المريخ

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) نجاح إنتاج أكسجين نقي يمكن تنفسه خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهماتها إلى المريخ، وذلك من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر إلى أكسجين .

وذكرت وكالة "ناسا" -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس- أن تحقيق الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ، تم بواسطة جهاز تجريبي على متن المركبة الجوالة "بير سيفيرانس"، التي هبطت على سطح المريخ في 18 فبراير، بعد رحلة استغرقت 7 أشهر من الأرض.

وأوضحت أن الجهاز في حجم محمصة الخبز ويُعرف اختصارا باسم موكسي، وقد أنتج نحو 5 جرامات من الأكسجين، أي ما يكفي تنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبا، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل من خلال التحليل الكهربائي الذي يستخدم الحرارة الشديدة من أجل فصل ذرات الأكسجين عن جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يشكل نحو 95 % من الغلاف الجوي للمريخ.