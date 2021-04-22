شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل بتوجيهات اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج وإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة .

أسفرت عن ضبط “محمد . م . م . س” 42 سنة صاحب مخزن أسمدة ويقيم دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازة أسمدة كيماوية خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعه وتم ضبط عدد”48″ طن أسمدة كيماوية .

وتم أيضا “عبد اللاه . م . ع . ا” 55 سنة صاحب مخزن ومركز تعبئة مواد غذائية ويقيم دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط عدد “24” طن ردة وعدد”12″ طن و500 كجم أرز وعدد “3 ” طن عدس بإجمالي وزن 39 طن و500 كجم .

كما تم عدد ” 9 ” قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وعدد ” 6 ” قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وعدد ” 8 ” قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز وعدد “7 ” قضايا التوقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد تشغيل المخبز وعدد ” 10 ” قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وعدد ” 5 ” قضايا عدم حمل شهادة صحية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجـــاري الإستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــة .