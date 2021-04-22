 وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة من المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة - بوابة الشروق
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وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة من المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة


نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 3:48 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 3:52 م

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

كما تجول وزير الإسكان، بمنطقة الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 94%.


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