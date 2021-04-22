 فرض حالة الطوارئ في 4 محافظات يابانية لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرض حالة الطوارئ في 4 محافظات يابانية لمواجهة كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 8:52 م

تعتزم الحكومة اليابانية إعلان حالة الطوارىء الصحية في طوكيو وأوساكا وهيوجو وكيوتو، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو اليابانية عن مصادر بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي في طوكيو اليوم الخميس القول إن الحكومة اليابانية تعتزم بدء تفعيل حالة الطوارىء الصحية في الأربع محافظات بدءا من 25 الجاري وحتى 11 مايو المقبل، في محاولة للحد من ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

ويقوم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدا سوجا بإضفاء الطابع الرسمي على قرار إعلان حالة الطوارئ الثالثة في البلاد خلال اجتماع الحكومة المقرر غدا الجمعة.

وتسير عملية التطعيم ضد كورونا في اليابان بشكل بطئ للغاية منذ بدايته في منتصف فبراير. وتم تطعيم 6ر0% فقط من السكان بشكل كامل، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.


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