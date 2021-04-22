فضل: كهربا وشيكابالا يحتاجان التوجيه الدائم

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أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة، أنه لو تكررت ازمته مع محمود كهربا، لاعب الأهلي، 100 مرة سيتخذ نفس رد الفعل.

ونشبت أزمة بين محمود كهربا ومحمد فضل أثناء تسليم النادي الأهلي درع الدوري الموسم الماضي، حيث حاول لاعب الفريق الأحمر إسناد مؤمن زكريا متجاهلا دور محمد فضل وهو ما لم ينل إعجاب مسؤول اتحاد الكرة.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس": « كهربا اخي واعتذر لي بعدها في اتحاد الكرة شفاهيا وكتابيا».

وأضاف: «لو تكرر موقف كهربا 100 مرة سأتخذ نفس رد الفعل، ربما أكون أكثر حكمة».

وأكمل: «انا المسؤول عن تنظيم الحدث كيف يخرج من اي نطاق خارج عن النص».

وتابع: « كهربا أخطأ وخرج عن السياق خلال مباراة تسليم درع الدوري، تعاملت معه بأدب واضح وشديد».

وأتم: «كهربا يحتاج دعم وتوجيه المقربين منه بشكل دائم، مثل شيكابالا فهو أيضا يحتاج التوجيه الدائم».