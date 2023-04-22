اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا فلسطينيا من بلدة "بيت ريما"، شمال غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر سكان من البلدة القريبة للغاية من مستوطنات إسرائيلية أن الشاب المعتقل ينتمي إلى عائلة البرغوثي، وجرى اعتقاله بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، مشيرين إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة مع قوات الاحتلال خلال عملية الاعتقال.

وفي محافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية، أتلف مستوطنون - بحماية قوات الاحتلال - محاصيل زراعية في بلدة "يطا".

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن مستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المزارعين على مساحة تقدر بخمسة دونمات في تجمع الزويدين بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية.

وأضاف الجبور أن عراكا بالأيدي دار بين أصحاب الأرض العزل الذين حاولوا إبعاد الماشية، والمستوطنين المسلحين، إلا أن جيش الاحتلال حضر للمكان ووفر الحماية للمستوطنين.

يذكر أن منطقة "يطا" بالتحديد مستهدفة من قبل المستوطنين والاحتلال، وخاصة منطقة "مسافر يطا"، التي أعلنها جيش الاحتلال العام الماضي منطقة عسكرية مغلقة. ويواجه المواطنون الفلسطينيون اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يعتدون على المدرسين ويقطعون سير العملية التعليمية في منطقة المسافر، كما يقوم هؤلاء المستوطنون بقتل الماشية التي يعتاش منها سكان منطقة "المسافر" النائية.