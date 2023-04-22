دعم ميكيل أنفعرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي، لاعبو فريقه بعد التعادل المثير مع نظيره ساوثامبتون لحساب الجولة ال32 من الدوري الانجليزي.

ورفع وقال أرتيتا عقب نهاية اللقاء :" من الواضح أننا غير راضين عن النتيجة ، جعلنا الأمر صعبًا للغاية على أنفسنا مرة أخرى ، لكن الأخطاء جزء من كرة القدم ، لكن الطريقة التي تفاعلنا بها أحب لاعبي فريقي أكثر من أي وقت مضى" .

وأضاف:"إنه أمر لا يصدق ، كنا في طريق العودة ، استقبلنا مرماه مرة أخرى بهدف بسيط ولكن في النهاية كان يجب أن نفوز بالمباراة، صنعنا ما يكفي من الفرص والفرص لكن ذلك لم يحدث ونشعر بخيبة أمل ".

وواصل "لا يمكنك استقبال ثلاثة أهداف في هذا الدوري ، إذا استقبلت ثلاثة أهداف كما فعلنا بطريقة قذرة فمن الصعب للغاية الفوز بالمباريات ".

واستمر:"هذا الفريق الشاب يتفاعل بطريقة لا تصدق ، عندما يكون ذلك عكس الصعاب ولكن الفرص التي صنعوها والروح التي كانت لديهم كانت متعة المشاهدة، الرسالة واضحة أنني أحبهم" .

واختتم "لقد سقطنا وهم أكثر استعدادًا من أي شخص آخر للفوز به، يمكنك رؤية تلك الروح والقتال في غرفة الملابس ولكن من الواضح أنه يتعين علينا القيام بأمور دفاعية بشكل أفضل."