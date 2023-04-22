تحرير 41 محضرا وضبط 138 كيلو كابوريا وجمبري بشرم الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية، والأسواق بمدينة شرم الشيخ؛ لضبط الأسعار، والتأكد من إعلان التسعيرة وصلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

وقال إبراهيم الحارون وكيل وزارة الصحة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 41 محضرًا متنوعًا ما بين بيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان التسعيرة، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين في الأغذية، ومحضر ضبط 138 كيلو كابوريا وجمبري في أحد المطاعم، وجرى اتخاذ إجراءات حاسمة اتجاه المخالفين.

أوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم السبت، أنه جار تكثيف الحملات التموينية تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك؛ لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه يجري خلال الحملات توعية التجار وأصحاب المحال، بضرورة تسعير المواد الغذائية والالتزام بإعلان التسعيرة، كما تقوم اللجان بالتفتيش على الشهادات الصحية للعاملين بتلك المحال، وصلاحية الأغذية والمشروبات، ومستوى النظافة.