 فلسطين تبدأ استعدادات لإجلاء رعاياها من السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين تبدأ استعدادات لإجلاء رعاياها من السودان

علم فلسطين
علم فلسطين
د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 4:27 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 4:27 م

 

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، بدء الاستعدادات لإجلاء الفلسطينيين من السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا منذ أيام.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تشكيل خلية أزمة مركزية لهذا الغرض بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

وأشارت الوزارة، إلى تشكيل خلية أزمة في الخرطوم لمتابعة كل الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بالإجلاء، والتي تعمل على مدار الساعة لحصر أعداد الراغبين بمغادرة السودان تمهيداً لإجلائهم في القريب العاجل، وذلك بالتنسيق الكامل مع السودان ومصر والأردن.


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