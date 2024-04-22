سانوفي تعتزم دفع 100 مليون دولار لتسوية قضايا مرتبطة بتسبب عقار زانتاك في السرطان

تعتزم شركة سانوفي الفرنسية للأدوية دفع أكثر من 100 مليون دولار لتسوية 4 آلاف قضية تتهم الشركة بعدم تحذير المستخدمين من أن عقارها زانتاك الذي يستخدم لعلاج حرقة المعدة يمكن أن يسبب السرطان.

وقد تم الإعلان عن الصفقة في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم الإعلان عن قيمتها المادية آنذاك.

وتنص التسوية على منح مستخدمي زانتاك السابقين متوسط 25 ألف دولار لكل قضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

ومن المتوقع أن تنال الصفقة المتواضعة نسبيا رضا مستثمري سانوفي، الذين شعروا بالقلق من التداعيات المالية لتسوية آلاف القضايا الأمريكية ضد الشركات المصنعة لزانتاك مثل سانوفي و"جي اس كيه" التي طورت العقار.

إلا أن تسوية سانوفي تسري بشكل أساسي على قضايا خارج ولاية ديلاوير، حيث يدرس قاض السماح بقبول الدليل العلمي الذي يعتمد عليه أكثر من 70 الف دعوى قضائية.

يذكر أن قاض اتحادي في ولاية فلوريدا رفض أكثر من 5 آلاف دعوى قضائية في عام 2022، قائلا إن الدليل العلمي وراء مزاعم تسبب العقار في السرطان معيب.